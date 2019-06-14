Задержанному экс-главе "ЦИК ДНР" готовят подозрение

"Главным следственным управлением Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения гражданином Украины Л. государственной измены, а именно предоставление Российской Федерации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, то есть преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины", - сообщил Лысенко подробности.

По его словам, следствием установлено, что гражданин Л. в мае 2014 года возглавил так называемую "центральную избирательную комиссию "террористической организации "Донецкая народная республика" и лично организовал проведение незаконного референдума "по государственной самостоятельности ДНР". "В дальнейшем, до сентября 2014 года, указанное лицо руководило так называемым "Министерством труда и социальной политики" ДНР, после чего в апреле 2016 года возглавляло "центральную избирательную комиссию" этой же террористической организации и по настоящее время действовало в интересах РФ в ущерб государственным интересам Украины", - отметил представитель ГПУ.

Он уточнил, что 14 июня сотрудниками Службы безопасности Украины гражданин Л. задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на территории города Киева.

"В уголовном производстве в настоящее время проводятся неотложные процессуальные действия, готовится сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 111 УК Украины и ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметил Лысенко.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.