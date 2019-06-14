ГПУ та СБУ затримали керівника "ЦВК ДНР" Лягіна
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Генеральна прокуратура та Служба безпеки України затримали керівника "Центральної виборчої комісії ДНР" Романа Лягіна за організацію та проведення так званого референдуму "ДНР" у травні 2014 року, йому інкримінується державна зрада. Про це повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко, передає УНН.
"ГПУ та СБУ затримали керівника "центральної виборчої комісії днр", який в травні 2014 року організовував та проводив так званий референдум "днр". Громадянину Лягіну інкримінується державна зрада", - повідомив Луценко у Facebook.
Він наголосив, що на все приходить час розплати.
Нагадаємо, трьох співорганізаторів “референдуму” за “ЛНР” засудили заочно.