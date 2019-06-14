ГПУ и СБУ задержали руководителя "ЦИК ДНР" Лягина

"ГПУ и СБУ задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР", который в мае 2014 организовывал и проводил так называемый референдум "ДНР". Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена", - сообщил Луценко в Facebook.

Он отметил, что на все приходит время расплаты.

Напомним, трех организаторов "референдума" за "ЛНР" осудили заочно.