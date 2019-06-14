ГПУ и СБУ задержали руководителя "ЦИК ДНР" Лягина
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР" Романа Лягина за организацию и проведение так называемого референдума "ДНР" в мае 2014 года, ему инкриминируется государственная измена. Об этом сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает УНН.
"ГПУ и СБУ задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР", который в мае 2014 организовывал и проводил так называемый референдум "ДНР". Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена", - сообщил Луценко в Facebook.
Он отметил, что на все приходит время расплаты.
Напомним, трех организаторов "референдума" за "ЛНР" осудили заочно.