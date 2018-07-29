Задержанного за провокацию на Лычаковском кладбище оштрафовали на 85 грн
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Задержанного за провокацию на Лычаковском кладбище во Львове оштрафовали на 85 гривен, со ссылкой на сообщение Львовского городского совета передает УНН.
"Сегодня, 29 июля, во Львове состоялось заседание над задержанным по делу повреждения щитов вокруг скульптур львов на территории польских военных захоронений, в пределах Лычаковского кладбища. Нарушитель признал вину. По результатам заседания его оштрафовали на 85 грн. по статье мелкое хулиганство, еще 340 грн. нужно оплатить судебного сбора", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера, во Львове, группа неизвестных повредила щиты вокруг скульптур львов на территории польских военных захоронений 1918-1920 г., которые находятся в пределах Лычаковского кладбища.
Позже стало известно, что один из нападавших был задержан.