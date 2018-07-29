Затриманого за провокацію на Личаківському цвинтарі оштрафували на 85 грн
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Затриманого за провокацію на Личаківському цвинтарі у Львові оштрафували на 85 гривень, з посиланням на повідомлення Львівської міської ради передає УНН.
“Сьогодні, 29 липня, у Львові відбулося судове засідання над затриманим у справі пошкодження щитів довкола скульптур левів на території польських військових поховань, що в межах Личаківського цвинтаря. Порушник визнав провину. За результатами засідання його оштрафували на 85 грн. за статтею дрібне хуліганство, ще 340 грн. потрібно сплатити судового збору”, — йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, учора, у Львові, група невідомих осіб пошкодила щити довкола скульптур левів на території польських військових поховань 1918−1920 г., що знаходяться в межах Личаківського цвинтаря.
Пізніше стало відомо, що одного з нападників було затримано.