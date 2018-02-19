Задержанного главу Банка Латвии отпустили под залог
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Подозреваемого во взяточничестве главу Банка Латвии Илмар Римшевича отпустили из-под ареста под залог. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
Римшевич отверг обвинения в свой адрес.
В то же время латвийский банк заявил, что он в течение многих лет брал взятки, злоупотреблял своей должностью и был связан с отмыванием денег представителями России.
Как сообщал УНН, 18 февраля сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией задержали главу Банка Латвии Илмар Римшевича. Эту информацию подтвердил премьер-министр Латвии Марис Кучинскис.