Затриманого главу Банку Латвії відпустили під заставу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Підозрюваного у хабарництві главу Банку Латвії Ілмара Рімшевича відпустили з-під арешту під заставу. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.
Рімшевич відкинув будь-які звинувачення на свою адресу.
У той же час латвійський банк заявив, що він протягом багатьох років брав хабарі, зловживав своєю посадою та був пов’язаний з відмиванням грошей представниками Росії.
Як повідомляв УНН, 18 лютого співробітники Бюро по боротьбі з корупцією затримали главу Банку Латвії Ілмара Рімшевіча. Цю інформацію підтвердив прем'єр-міністр Латвії Маріс Кучінскіс.