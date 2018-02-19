Затриманого главу Банку Латвії відпустили під заставу

Рімшевич відкинув будь-які звинувачення на свою адресу.

У той же час латвійський банк заявив, що він протягом багатьох років брав хабарі, зловживав своєю посадою та був пов’язаний з відмиванням грошей представниками Росії.

Як повідомляв УНН, 18 лютого співробітники Бюро по боротьбі з корупцією затримали главу Банку Латвії Ілмара Рімшевіча. Цю інформацію підтвердив прем'єр-міністр Латвії Маріс Кучінскіс.