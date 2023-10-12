Задержаны фейковые антикоррупционеры, которые пытались "продать" должность ректора университета — СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Служба безопасности совместно с ГБР задержала двух мошенников, которые выдавали себя за "антикоррупционеров", и пытались выманить деньги у претендентки на должность ректора одного из Винницких высших учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
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“По данным следствия, при реализации сделки один из фигурантов представлялся руководителем так называемого „обособленного подразделения антикоррупционного комитета в Винницкой области“. Другой — главой вымышленного „антикоррупционного комитета при Верховной Раде Украины“”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что за 50 тыс. долларов мошенники обещали кандидату помочь с назначением на руководящую должность. Во время разговора с потерпевшим лицом фигуранты представлялись должностными лицами “антикоррупционных органов”. Никакого отношения к работе антикоррупционных органов или украинского парламента мошенники не имели.
Для “решения вопроса” мошенники уверяли, что якобы привлекут свои связи в высших органах власти.
Правоохранители задержали одного из злоумышленников во время получения им первой части “оговоренной” суммы в размере 20 тыс. долларов США. Впоследствии задержали и его сообщника.
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Сейчас обоим фигурантам сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой лиц) и ч. 4 ст. 27 и ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Злоумышленники находятся под стражей.
Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.