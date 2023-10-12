Задержаны фейковые антикоррупционеры, которые пытались "продать" должность ректора университета — СБУ

КИЕВ. 12 октября. УНН. Служба безопасности совместно с ГБР задержала двух мошенников, которые выдавали себя за "антикоррупционеров", и пытались выманить деньги у претендентки на должность ректора одного из Винницких высших учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.