Затримано фейкових антикорупціонерів які намагались “продати” посаду ректора університету — СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Служба безпеки спільно з ДБР затримала двох шахраїв, які видавали себе за "антикорупціонерів" й намагалися видурити гроші у претендентки на посаду ректора одного з Вінницьких закладів вищої освіти. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.
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“За даними слідства, при реалізації оборудки один із фігурантів представлявся керівником так званого „відокремленого підрозділу антикорупційного комітету у Вінницькій області“. Інший — очільником вигаданого „антикорупційного комітету при Верховній Раді України“”, — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що за 50 тис. доларів шахраї обіцяли кандидатці допомогти з призначенням на керівну посаду. Під час розмови з потерпілою особою фігуранти представлялись посадовцями “антикорупційних органів”. Однак, жодного відношення до роботи антикорупційних органів чи українського парламенту вони при цьому не мали.
Для “вирішення питання” шахраї запевняли, що нібито залучать свої зв’язки у вищих органах влади.
Правоохоронці затримали одного зі зловмисників під час отримання ним першої частини “обумовленої” суми у розмірі 20 тис. доларів США. Згодом затримали і його спільника.
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Наразі обом фігурантам повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою осіб) та ч. 4 ст. 27 та ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Зловмисники перебувають під вартою.
Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.