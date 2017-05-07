Задержанный во Франции экс-солдат признался в планировании теракта
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Задержанный во Франции бывший солдат признался в планах организации теракта от имени террористической группировки “Исламское государство”, передает УНН со ссылкой на AFP.
34-летний мужчина, чье имя не называется, был задержан на военной базе, находящейся в городе Эвре к северу от Парижа.
По данным следствия, экс-солдат носил униформу с нашивкой “ИД” на месте военных знаков различия. В его автомобиле было обнаружено накопитель информации, на котором находилось признание в том, что он является сторонником “ИД”. В кустах неподалеку были обнаружены помповое ружье, два револьвера и амуниция.
В 2013 году он был уволен из армии после десяти лет службы. Он перешел в ислам, после чего, с 2014 года, находился в зоне внимания спецслужб из-за чрезмерной радикализации.