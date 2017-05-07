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Задержанный во Франции экс-солдат признался в планировании теракта

Киев • УНН

 • 11622 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Задержанный во Франции бывший солдат признался в планах организации теракта от имени террористической группировки “Исламское государство”, передает УНН со ссылкой на AFP.

Задержанный во Франции экс-солдат признался в планировании теракта

34-летний мужчина, чье имя не называется, был задержан на военной базе, находящейся в городе Эвре к северу от Парижа.

По данным следствия, экс-солдат носил униформу с нашивкой “ИД” на месте военных знаков различия. В его автомобиле было обнаружено накопитель информации, на котором находилось признание в том, что он является сторонником “ИД”. В кустах неподалеку были обнаружены помповое ружье, два револьвера и амуниция.

В 2013 году он был уволен из армии после десяти лет службы. Он перешел в ислам, после чего, с 2014 года, находился в зоне внимания спецслужб из-за чрезмерной радикализации.

 

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