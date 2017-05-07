Задержанный во Франции экс-солдат признался в планировании теракта

34-летний мужчина, чье имя не называется, был задержан на военной базе, находящейся в городе Эвре к северу от Парижа.

По данным следствия, экс-солдат носил униформу с нашивкой “ИД” на месте военных знаков различия. В его автомобиле было обнаружено накопитель информации, на котором находилось признание в том, что он является сторонником “ИД”. В кустах неподалеку были обнаружены помповое ружье, два револьвера и амуниция.

В 2013 году он был уволен из армии после десяти лет службы. Он перешел в ислам, после чего, с 2014 года, находился в зоне внимания спецслужб из-за чрезмерной радикализации.