Затриманий у Франції екс-солдат зізнався в плануванні теракту
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Затриманий у Франції колишній солдат зізнався у планах організації теракту від імені терористичного угруповання “Ісламська держава”, передає УНН з посиланням на AFP.
34-річний чоловік, чиє ім’я не називається, був затриманий на військовій базі, що знаходиться в місті Евре на північ від Парижа.
За даними слідства, екс-солдат носив уніформу з нашивкою “ІД” на місці військових знаків розрізнення. В його автомобілі було виявлено накопичувач інформації, на якому містилося зізнання в тому, що він є прихильником “ІД”. В кущах неподалік були виявлені помпова рушниця, два револьвери і амуніція.
У 2013 році він був звільнений з армії після десяти років служби. Він перейшов в іслам, після чого, з 2014 року, знаходився в зоні уваги спецслужб із-за надмірної радикалізації.