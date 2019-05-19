Задержанных в Египте моряков танкера Sea Shark освободят в течение двух-трех дней
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Моряки с задержанного в Египте танкера Sea Shark будут освобождены в течение двух-трех дней. Об этом российскому агентству ТАСС заявили в воскресенье адвокаты, занимающиеся этим делом, передает УНН.
"Решение об освобождении моряков с задержанного судна принято - в ближайшие два-три дня они все будут отпущены группами по 10 человек, - отметили адвокаты. - Один из двух россиян (жителей временно оккупированного Крыма - ред), судя по всему, сможет покинуть судно уже сегодня, второй - в следующей группе. Власти Египта отпускают людей, но оставляют у себя танкер с грузом к уплате штрафа в 56 млн долларов за незаконный заход в территориальные воды страны".
Задержанное в декабре судно находится в районе порта Айн-Сохна в трех милях от берега.
Как сообщили моряки, судно Sea Shark задержали ВМФ Египта через ненавмисноий и случайный вход в территориальные воды Египта 18 декабря 2018 года. Предъявлен иск за пересечение вод Египта на 56 млн долларов, которые должен заплатить судовладелец.
Отмечается, что владелец судна и фрахтователь ведут переговоры с флотом Египта, чтобы освободить судно и организовать смену экипажа, однако представители ВМФ Египта создают препятствия для назначенного местного агента, который отвечает за организацию смены экипажа несмотря на то, что они заявили, что не имеют никаких претензий к экипажу.
Как сообщал УНН, моряки танкера Sea Shark содержатся египетским флотом в районе Айн-Сохна. Экипаж состоит из 31 человек, среди которых 17 украинский, двое крымских моряков, 11 граждан Индии, Филиппин и Шри-Ланки, а еще один - гражданин Азербайджана.
В частности, УНН сообщал, что посольство Украины направило ноту МИД Египта с требованием предоставить разъяснения относительно содержания на территории страны танкера с 17 украинскими моряками на борту.