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Затриманих в Єгипті моряків танкера Sea Shark звільнять протягом двох-трьох днів

Затриманих в Єгипті моряків танкера Sea Shark звільнять протягом двох-трьох днів

Київ • УНН

 • 10632 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Моряки із затриманого в Єгипті танкера Sea Shark будуть звільнені протягом двох-трьох днів. Про це російському агентству ТАСС заявили в неділю адвокати, які займаються цією справою, передає УНН.

"Рішення щодо звільнення моряків із затриманого судна прийнято - в найближчі два-три дні вони все будуть відпущені групами по 10 чоловік, - відзначили адвокати. - Один з двох росіян (мешканців тимчасово окупованого Криму - ред), судячи з усього, зможе покинути судно вже сьогодні, другий - в наступній групі. Влада Єгипту відпускають людей, але залишають у себе танкер з вантажем до сплати штрафу в 56 млн доларів за незаконний захід в територіальні води країни".

Затримана в грудні судно знаходиться в районі порту Айн-Сохна в трьох милях від берега. 

Як повідомили моряки, судно Sea Shark було затримано ВМФ Єгипту через ненавмисноий і випадковий вхід у територіальні води Єгипту 18 грудня 2018 року. Пред'явлено позов за перетин вод Єгипту на 56 мільйонів доларів, які повинен заплатити судновласник.

Зазначається, що власник судна і фрахтувальник ведуть переговори з флотом Єгипту, щоб звільнити судно і організувати зміну екіпажу, проте представники ВМФ Єгипту створюють перешкоди для призначеного місцевого агента, який відповідає за організацію зміни екіпажу незважаючи на те, що вони заявили, що не мають ніяких претензій до екіпажу.

Як повідомляв УНН, моряки танкеру Sea Shark утримуються єгипетським флотом в районі Айн-Сохна. Екіпаж складається з 31 людини, серед яких 17 українців, двоє кримських моряків, 11 громадян Індії, Філіппін і Шрі-Ланки, а ще один - громадянин Азербайджану.

Зокрема, УНН повідомляв, що посольство України направило ноту МЗС Єгипту з вимогою надати пояснення щодо утримання на території країни танкеру з 17 українськими моряками на борту.

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