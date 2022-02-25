Задержанные российские оккупанты рассказали, как попали в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко обнародовал новое видео с оккупантами, которых захватили на юге Украины. Гвардии капитан Михоев и ефрейтор Касаткин служили в 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде, информирует УНН.
Детали
Она рассказали, что десантировались в Крыму. Захватчики убеждают, что якобы не знали, где их высадили и какую цель перед ними ставили. Они говорят, что их высадили в поле и лишь после четырех часов пребывания они поняли, что находятся на территории Украины. Задержанные — из Улан-Удэ.
Напомним
24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин начал полномасштабное нападение на Украину, объявив “специальную военную операцию на Донбассе”.