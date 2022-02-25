Задержанные российские оккупанты рассказали, как попали в Украину

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15 марта, 19:03 • 100364 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 129083 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116081 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110235 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100900 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97629 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85208 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118470 просмотра

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14 марта, 19:56 • 126935 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 25 февраля. УНН. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко обнародовал новое видео с оккупантами, которых захватили на юге Украины. Гвардии капитан Михоев и ефрейтор Касаткин служили в 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде, информирует УНН.

Детали

Она рассказали, что десантировались в Крыму. Захватчики убеждают, что якобы не знали, где их высадили и какую цель перед ними ставили. Они говорят, что их высадили в поле и лишь после четырех часов пребывания они поняли, что находятся на территории Украины. Задержанные — из Улан-Удэ.

Напомним

24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин начал полномасштабное нападение на Украину, объявив “специальную военную операцию на Донбассе”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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