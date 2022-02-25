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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 28907 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Затримані російські окупанти розповіли, як потрапили до України

Затримані російські окупанти розповіли, як потрапили до України

Київ • УНН

 • 893648 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко оприлюднив нове відео із окупантами, яких захопили на півдні України. Гвардії капітан Михоєв і єфрейтор Касаткін служили в 11 окремій гвардійській десантно-штурмовій бригаді, інформує УНН.

Деталі

Вона розповіли, що десантувались у Криму. Загарбники переконують, що нібито не знали, де їх висадили і яку мету перед ними ставили. Вони кажуть, що їх висадили в полі і лише після чотирьох годин перебування вони зрозуміли, що перебувають на території України. Затримані — із Улан-Уде.

Нагадаємо

24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін почав повномасштабний напад на Україну, оголосивши “спеціальну військову операцію на Донбасі”.

Українські Національні Новини

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