Затримані російські окупанти розповіли, як потрапили до України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко оприлюднив нове відео із окупантами, яких захопили на півдні України. Гвардії капітан Михоєв і єфрейтор Касаткін служили в 11 окремій гвардійській десантно-штурмовій бригаді, інформує УНН.
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Вона розповіли, що десантувались у Криму. Загарбники переконують, що нібито не знали, де їх висадили і яку мету перед ними ставили. Вони кажуть, що їх висадили в полі і лише після чотирьох годин перебування вони зрозуміли, що перебувають на території України. Затримані — із Улан-Уде.
Нагадаємо
24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін почав повномасштабний напад на Україну, оголосивши “спеціальну військову операцію на Донбасі”.