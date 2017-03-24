Пробки в столице достигли шести баллов

По состоянию на 18:55, движение затруднено на улицах Большая Васильковская, Большая Житомирская, Михаила Грушевского, Мечникова, Крещатик, Владимирская, Пушкинская, на бульварах Дружбы народов и Тараса Шевченко, а также на Набережном шоссе.

Скорость движения там не превышает 5 км/ч.

Также заторы наблюдаются на улицах Саксаганского, Жилянской, Льва Толстого, Сагайдачного, Константиновская и на проспекте Победы.