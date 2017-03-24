Затори в столиці сягнули шести балів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Автомобільні затори у Києві сягнули шести балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 18:55, рух ускладнено на вулицях Велика Васильківська, Велика Житомирська, Михайла Грушевського, Мечникова, Хрещатик, Володимирська, Пушкінська, на бульварах Дружби Народжів і Тараса Шевченка, а також на Набережному шосе.
Швидкість руху там не перевищує 5 км/год.
Також затори спостерігаються на вулицях Саксаганського, Жилянській, Льва Толстого, Сагайдачного, Константинівська та на проспекті Перемоги.