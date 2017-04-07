Пробки в Киеве достигли семи баллов

Так, по состоянию на 17:55, движение затруднено на улицах Крещатик, Владимирская, Прорезная, Бассейная, бульварах Тараса Шевченко и Дружбы Народов, а также на улице Большая Васильковская, Большая Житомирская, Шота Руставели и Льва Толстого.

Скорость движения там не превышает пяти километров в час.

Кроме того, заторы наблюдаются на улицах Сечевых Стрельцов, Глыбочицкой, Хорива, Новоконстантиновская, Вадима Гетьмана, Саксаганского, Курбаса, а также на Кольцевой дороге и на проспекте Победы.

Как сообщал УНН, в ближайшие субботу и воскресенье, 8 и 9 апреля, в связи с проведением Киевского полумарафон на некоторых улицах и мостах столицы будет ограничено движение транспорта.