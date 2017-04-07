Затори в Києві сягнули семи балів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Автомобільні затори в столиці сягнули семи балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 17:55, рух ускладнено на вулицях Хрещатик, Володимирська, Прорізна, Басейна, бульварах Тараса Шевченка та Дружби Народів, а також на вулиці Велика Васильківська, Велика Житомирська, Шота Руставелі та Льва Толстого.
Швидкість руху там не перевищує п’яти кілометрів на годину.
Крім того,затори спостерігаються на вулицях Січових Стрільців, Глибочицькій, Хорива, Новоконстантинівська, Вадима Гетьмана, Саксаганського, Курбаса, а також на Кільцевій дорозі та на проспекті Перемоги.
Як повідомляв УНН, найближчих суботи та неділі, 8 і 9 квітня, у зв’язку з проведенням Київського півмарафону на деяких вулицях і мостах столиці буде обмежено рух транспорту.