Пробки в Киеве достигли шести баллов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39370 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102049 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155887 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116231 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116340 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112453 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104202 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107049 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103550 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153422 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Пробки в Киеве достигли шести баллов

Пробки в Киеве достигли шести баллов

Киев  •  УНН

 • 7588 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Автомобильные пробки в столице достигли шести баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".

По состоянию на 18:40, движение затруднено на улицах Крещатик, Бассейная, Большая Житомирская, Владимирская, а также вблизи Бессарабской площади и на бульварах Тараса Шевченко, Леси Украинский и частично на бульваре Дружбы Народов.

Скорость движения там не превышает 7 км/ч.

Кроме того, заторы наблюдаются на улицах Михайловская, Терещенковская, Богдана Хмельницкого, Шота Руставели, Большая Васильковская, Павловская, Черновола, Хоткевича, Мельникова и на проспекте Победы.

Также, по данным "Яндекс-карты", на 18:40, в столице зафиксировано 16 ДТП.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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