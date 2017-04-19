Пробки в Киеве достигли шести баллов

По состоянию на 18:40, движение затруднено на улицах Крещатик, Бассейная, Большая Житомирская, Владимирская, а также вблизи Бессарабской площади и на бульварах Тараса Шевченко, Леси Украинский и частично на бульваре Дружбы Народов.

Скорость движения там не превышает 7 км/ч.

Кроме того, заторы наблюдаются на улицах Михайловская, Терещенковская, Богдана Хмельницкого, Шота Руставели, Большая Васильковская, Павловская, Черновола, Хоткевича, Мельникова и на проспекте Победы.

Также, по данным "Яндекс-карты", на 18:40, в столице зафиксировано 16 ДТП.