Затори у Києві сягнули шести балів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Автомобільні затори в столиці сягнули шести балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Так, станом на 18:40, рух ускладнено на вулицях Хрещатик, Басейна, Велика Житомирська, Володимирська, а також поблизу Бессарабської площі та на бульварах Тараса Шевченко, Лесі Українки і частково на бульварі Дружби Народів.
Швидкість руху там не перевищує 7 км/год.
Крім того, затори спостерігаються на вулицях Михайлівська, Терещенківська, Богдана Хмельницького, Шота Руставелі, Велика Васильківська, Павлівська, Чорновола, Хоткевича, Мельникова та на проспекті Перемоги.
Також, за даними “Яндекс-Карти”, станом на 18:40, у столиці зафіксовано 16 ДТП.