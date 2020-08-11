Затонувший танкер, нашествие медуз и паводки: эксперт рассказал, что отталкивает от украинских курортов

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 92818 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103713 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129446 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108890 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129086 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101685 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102427 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104202 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101987 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101521 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Затонувший танкер, нашествие медуз и паводки: эксперт рассказал, что отталкивает от украинских курортов

Затонувший танкер, нашествие медуз и паводки: эксперт рассказал, что отталкивает от украинских курортов

Киев  •  УНН

 • 20915 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Отсутствие инфраструктуры, сильные паводки в Карпатах, затонувший танкер Delfi на Одесском побережье и большие медузы в Азовском море отталкивают отдыхающих от украинских курортов. Об этом в комментарии корреспонденту УНН рассказал президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич.

"Турция и Египет – основные направления были. Суммарный спрос превышает 50% от прошлого года, что неплохо с учетом тех ограничений, которые сейчас есть. На украинские курорты спрос есть - также более 50% от прошлого года.

Также есть объективные причины, почему этот отдых не может полностью удовлетворить туриста: инфраструктуры нет, природные катаклизмы тоже мешают. Карпаты смыло, на Азовье – много больших медуз, которые не очень способствуют комфортному отдыху. В Одессе танкер лежит, тоже есть ограничения на пляже. Хотя, спрос есть", - отметил он.

Напомним, танкер DELFI потерпел крушение в ноябре прошлого года и сел на мель возле берегов Одессы. До конца марта 2020 года за собственником судна было исключительное право на ликвидацию аварии, в том числе поднятие танкера. Но в марте он обратился к Генпрокурору, и она продлила ему срок для этого.

Последняя его безуспешная попытка поставить на киль танкер была в июле, когда оборвались тросы. После этого государство отстранило собственника судна от операции и назначило конкурс на лучшее предложение.

Вчера, 10 августа, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что государству предложена помощь от бизнеса — две крупнейших компании "Краншип" и "Бруклин-Киев" согласились поднять танкер бесплатно.

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