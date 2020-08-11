Затонувший танкер, нашествие медуз и паводки: эксперт рассказал, что отталкивает от украинских курортов

Затонувший танкер, нашествие медуз и паводки: эксперт рассказал, что отталкивает от украинских курортов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Отсутствие инфраструктуры, сильные паводки в Карпатах, затонувший танкер Delfi на Одесском побережье и большие медузы в Азовском море отталкивают отдыхающих от украинских курортов. Об этом в комментарии корреспонденту УНН рассказал президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич.
"Турция и Египет – основные направления были. Суммарный спрос превышает 50% от прошлого года, что неплохо с учетом тех ограничений, которые сейчас есть. На украинские курорты спрос есть - также более 50% от прошлого года.
Также есть объективные причины, почему этот отдых не может полностью удовлетворить туриста: инфраструктуры нет, природные катаклизмы тоже мешают. Карпаты смыло, на Азовье – много больших медуз, которые не очень способствуют комфортному отдыху. В Одессе танкер лежит, тоже есть ограничения на пляже. Хотя, спрос есть", - отметил он.
Напомним, танкер DELFI потерпел крушение в ноябре прошлого года и сел на мель возле берегов Одессы. До конца марта 2020 года за собственником судна было исключительное право на ликвидацию аварии, в том числе поднятие танкера. Но в марте он обратился к Генпрокурору, и она продлила ему срок для этого.
Последняя его безуспешная попытка поставить на киль танкер была в июле, когда оборвались тросы. После этого государство отстранило собственника судна от операции и назначило конкурс на лучшее предложение.
Вчера, 10 августа, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что государству предложена помощь от бизнеса — две крупнейших компании "Краншип" и "Бруклин-Киев" согласились поднять танкер бесплатно.