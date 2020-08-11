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Затонулий танкер, навала медуз і паводки: експерт розповів, що відштовхує від українських курортів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Відсутність інфраструктури, сильні паводки в Карпатах, затонулий танкер Delfi на Одеському узбережжі та великі медузи в Азовському морі відштовхують відпочивальників від українських курортів. Про це в коментарі кореспонденту УНН розповів президент Української асоціації туристичних агентств Антон Рудич.

"Туреччина і Єгипет - основні напрямки були. Сумарний попит перевищує 50% від минулого року, що непогано з урахуванням тих обмежень, які зараз є. На українські курорти попит є - також понад 50% від минулого року.

Також є об'єктивні причини, чому цей відпочинок не може повністю задовольнити туриста: інфраструктури немає, природні катаклізми теж заважають. Карпати змило, на Азов'ї - багато великих медуз, які не дуже сприяють комфортному відпочинку. В Одесі танкер лежить, теж є обмеження на пляжі. Хоча, попит є", - зазначив він.

Нагадаємо, танкер DELFI зазнав аварії в листопаді минулого року і сів на мілину біля берегів Одеси. До кінця березня 2020 року за власником судна було виняткове право на ліквідацію аварії, в тому числі підняття танкера. Але в березні він звернувся до Генпрокурора, і вона продовжила йому термін для цього.

Остання його безуспішна спроба поставити на кіль танкер була в липні, коли обірвалися троси. Після цього держава відсторонила власника судна від операції та призначила конкурс на кращу пропозицію.

Вчора, 10 серпня, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що державі запропоновано допомогу від бізнесу - дві найбільші компанії "Краншип" і "Бруклін-Київ" погодилися підняти танкер безкоштовно.

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