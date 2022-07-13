Зажали ВСУ: в Харьковской области оккупанты месяц не могут пойти в наступление – перехваченный разговор
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Украинские военные так зажали российских оккупантов в Харьковской области, что те уже месяц не могут выполнить приказ о наступлении. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор, который удалось перехватить СБУ, сообщает УНН.
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"Да уже месяц в этой деревне сидим! Ни*уя в наступление не можем двинуть нормально. Укры въе*ывают и въе*ывают наше подразделение, не дают двинуться", – рассказывает российский оккупант своему другу, который также воюет против Украины, но на другом направлении.
Как отметили в СБУ, враг признает высокий уровень подготовки и эффективность работы украинских защитников, поэтому желающих идти в наступление нет.
"Наши все в панике… Никто не хочет в наступление идти. Технику разъе*али, миномёты разъе*али – всё пиз*ец, остались без ни*уя. Вот наступление. И так неделю…", – жалуется рашист.