Затисли ЗСУ: на Харківщині окупанти місяць не можуть піти в наступ – перехоплена розмова

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"Да уже месяц в этой деревне сидим! Ни*уя в наступление не можем двинуть нормально. Укры въе*ывают и въе*ывают наше подразделение, не дают двинуться", – розповідає російський окупант своєму другу, який також воює проти України, але на іншому напрямку.

Як зазначили в СБУ, ворог визнає високий рівень підготовки та ефективність роботи українських захисників, тому охочих іти в наступ немає.

"Наши все в панике… Никто не хочет в наступление идти. Технику разъе*али, миномёты разъе*али – всё пиз*ец, остались без ни*уя. Вот наступление. И так неделю…" – жаліється рашист.