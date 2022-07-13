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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 41113 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Затисли ЗСУ: на Харківщині окупанти місяць не можуть піти в наступ – перехоплена розмова

Затисли ЗСУ: на Харківщині окупанти місяць не можуть піти в наступ – перехоплена розмова

Київ • УНН

 • 222136 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Українські військові так затисли російських окупантів на Харківщині, що ті вже місяць не можуть виконати наказ про наступ. Про це свідчить нова телефонна розмова, яку вдалося перехопити СБУ, інформує УНН.

Деталі

"Да уже месяц в этой деревне сидим! Ни*уя в наступление не можем двинуть нормально. Укры въе*ывают и въе*ывают наше подразделение, не дают двинуться", – розповідає російський окупант своєму другу, який також воює проти України, але на іншому напрямку.

Як зазначили в СБУ, ворог визнає високий рівень підготовки та ефективність роботи українських захисників, тому охочих іти в наступ немає.

"Наши все в панике… Никто не хочет в наступление идти. Технику разъе*али, миномёты разъе*али – всё пиз*ец, остались без ни*уя. Вот наступление. И так неделю…" – жаліється рашист.

Українські Національні Новини

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