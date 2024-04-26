Затишье перед бурей: Евлаш назвал вероятные причины отсутствия дроновых обстрелов

Для атак по мирным городам в последние несколько дней россияне в основном применяют КАБы и крылатые ракеты, однако уже несколько дней подряд ВСУ не наблюдают ударов беспилотников Shahed. О возможных причинах этого в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш, передает УНН.

Накануне мы видели, что враг в основном применял КАБы и крылатые ракеты, однако сейчас уже несколько дней подряд мы не наблюдаем ударов именно БПЛА. Это может быть связано с различными причинами, однако какая именно причина этого, узнаем позже. Это может быть затишье перед подготовкой, какой-то массированной атаки, а возможно они просто отслеживают, какие шаги будут с нашей стороны - сказал Евлаш.

Напомним

Последний месяц враг пытался истощить украинские системы ПВО, поэтому новый пакет помощи для Украины "облегчит дыхание", ведь Силы обороны нуждаются в различных типах ракет - нужны не только Patriot, но и системы ПВО среднего и малого радиуса действия.

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