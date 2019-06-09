Арестованному российскому журналисту Голунову перед задержанием угрожали на протяжении 13 месяцев

Колпаков отметил, что в редакции "на 100 процентов уверены" в том, что преследование журналиста-расследователя Голунова правоохранительными органами связано с его работой.

"Чем больше проходит времени с момента его задержания, тем точнее мы понимаем, кто именно мог организовать силовую операцию против него. В течение как минимум 13 последних месяцев Иван Голунь получал угрозы от героев еще не вышел текста. За пару часов до задержания Иван сдал этот текст своего редактору Алексею Ковалеву - вот такие они счастливые люди", - рассказал главный редактор Meduza.

Он добавил, что пока редакция не может сообщить тему расследования и назвать имена тех, кто организовал его преследование из-за того, что расследование еще не завершено и будет продолжаться.

"Мы планируем привлечь к этой работе коллег из других российских изданий - и опубликовать этот текст на разных площадках, включая зарубежные медиа", - написал главный редактор Meduza.

В то же время Колпаков отметил, что в этом расследовании "речь идет не о московской мэрии".

Слова Колпакова подтверждают заявление Голунова, которую корреспондент Meduza сделал перед этим в зале суда, где проходило заседание по избранию ему меры пресечения. Он тогда рассказал, что ему поступали угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе.

"В этой статье есть сведения о связи с этим бизнесом силовиков с УФСБ по Москве и области", - говорил он.

Справка УНН: Иван Голунова известный как журналист, специализирующийся на расследованиях - в том числе деятельности московской мэрии. Он работал на телеканале "Дождь", в нескольких других российских изданиях, среди которых, в частности Forbes и "Слон", а последние годы сотрудничает с интернет-изданием Meduza.

Среди прочего он писал о бизнесе родственников вице-мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, о планах мэрии Москвы по вывозу мусора в другие регионы, об отрасли похороны захоронений.

Напомним, Иван Голунова был задержан днем четверга, 6 июня, прямо в центре Москвы, когда собирался встретиться со своим информатором. Он сам называет задержание провокацией. Голунова обвиняют в продаже наркотиков в крупных размерах, за что ему грозило до 10-20 лет заключения.

В поддержку Голунова высказались ряд российских деятелей культуры, оппозиционных политиков и представителей журналистики: среди них оппозиционер Алексей Навальный, журналист Владимир Познер, главный редактор "Эхо-Москвы" Алексей Венедиктов, комик Даниил Поперечный, рэпер Мирон Федоров (более известный как Oxxxymiron ), журналистка Тина Канделаки, певец Noize MC, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук и еще ряд других известных лиц.

В большинстве российских городов прошли протесты и пикеты в поддержку журналиста Ивана Голунова. В Москве во время пикетов были задержания участников акции. В частности, пикеты в поддержку журналиста прошли и за пределами страны. Так, например, в Германии люди вышли чтобы выразить свою обеспокоенность действиями российских силовиков. В Совете Европы и Посольстве США в РФ выразили обеспокоенность и призвали провести прозрачное расследование по приводы журналиста.

Как сообщал УНН, вчера вечером, Московский суд отправил под домашний арест до 7 августа российского журналиста Ивана Голунова, обвиняемого "в покушении на сбыт наркотиков".