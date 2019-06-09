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Заарештованому російському журналісту Голунову перед затриманням погрожували протягом 13 місяців

Заарештованому російському журналісту Голунову перед затриманням погрожували протягом 13 місяців

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Журналіст Іван Голунов незадовго до свого затримання здав до редакції текст розслідування, над яким працював понад року. Протягом всього цього часу йому надходили погрози. Про це розповів головний редактор російського видання Meduza Іван Колпаков у своїй заяві на сайті видання, передає УНН.

Колпаков зазначив, що в редакції “на 100 відсотків впевнені” в тому, що переслідування журналіста-розслідувача Голунова правоохоронними органами пов’язано з його роботою.

“Чим більше проходить часу з моменту його затримання, тим точніше ми розуміємо, хто саме міг організувати силову операцію проти нього. Протягом як мінімум 13 останніх місяців Іван Голунов отримував погрози від героїв тексту, який ще не вийшов. За пару годин до затримання Іван здав цей текст свого редактору Олексію Ковальову — ось такі вони щасливі люди”, - розповів головний редактор Meduza.

Він додав, що наразі редакція не може повідомити тему розслідування і назвати імена тих, хто організував його переслідування через те, що розслідування ще не завершено і буде продовжуватись.

“Ми плануємо залучити до цієї роботи колег з інших російських видань — і опублікувати цей текст на різних майданчиках, включаючи закордонні медіа”, — написав головний редактор Meduza.

У той же час Колпаков зазначив, що в цьому розслідуванні “мова йде не про московські мерії”.

Слова Колпакова підтверджують заяву Голунова, яку він зробив перед цим в залі суду, де проходило засідання з обрання йому запобіжного заходу. Він тоді розповів, що йому надходили погрози через розслідування про похоронному бізнесі.

“У цій статті є відомості про зв’язки з цим бізнесом силовиків з УФСБ по Москві і області”, — говорив він.

Довідка УНН: Іван Голунов відомий як журналіст, що спеціалізується на розслідуваннях — в тому числі діяльності московської мерії. Він працював на телеканалі “Дождь”, у декількох інших російських виданнях, серед яких, зокрема Forbes та “Слон”, а останні роки співпрацює з інтернет-виданням Meduza.

Серед іншого він писав про бізнес родичів віце-мера Москви з питань ЖКГ Петра Бірюкова, про плани мерії Москви з вивезення сміття в інші регіони, про галузь похороних заховань.

Нагадаємо, Іван Голунов був затриманий вдень четверга, 6 червня, прямо в центрі Москви, коли збирався зустрітися зі своїм інформатором. Він сам називає затримання провокацією. Голунова звинувачують у продажу наркотиків у великих розмірах, за що йому загрожувало до 10-20 років ув’язнення.

На підтримку Голунова висловились ряд російських діячів культури, опозиційних політиків та представників журналістики: серед них опозиціонер Олексій Навальний, журналіст Володимир Познер, головний редактор “Ехо-Москви” Олексій Венедіктов, комік Данило Поперечний, репер Мирон Федоров (більш відомий як Oxxxymiron), журналістка Тіна Канделакі, співак Noize MC, лідер гурту ДДТ Юрій Шевчук та ще ряд інших відомих осіб.

В більшості російських міст пройшли протести та пікети на підтримку журналіста Івана Голунова. В Москві під час пікетів були затримання учасників акції. Зокрема, пікети на підтримку журналіста пройшли і поза межами країни. Так, наприклад, в Німеччині люди вийшли щоб висловити своє занепокоєння діями російських силовиків. В Раді Європи та Посольстві США в РФ висловили занепокоєння та закликали провести прозоре розслідування з приводи журналіста.

Як повідомляв УНН, вчора ввечері, Московський суд відправив під домашній арешт до 7 серпня російського журналіста Івана Голунова, обвинуваченого “в замаху на збут наркотиків”.

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