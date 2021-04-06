Осужденного крымчанина Приходька хотят перевести в другое СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Проукраинского активиста из Крыма Олега Приходька, который находится в российском заключении, хотят перевести в другое СИЗО, но он отказывается сдать тест на коронавирус. Об этом пишет УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
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Как сообщил генеральный консул Украины в российском Ростове-на-Дону Тарас Малышевский после встречи с Приходько, заключенного хотят перевести в другое СИЗО, но он отказывается сдать тест на коронавирус. Отмечается, что убедить Приходько сдать тест на коронавирус не удалось даже присутствием консула на этой процедуре.
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“Олега Приходька должны перевести в другое СИЗО на территории Ростовской области, но он отказывается сдать тест на коронавирус, мотивируя это тем, что обвинения против него как раз было построено на незаконном взятии биоматериала, который обманом взяли у него и нанесли на подброшенную взрывчатку, как считает защиту ”, - говорится в сообщении.
Олег Приходька в Ростовском суде. 3 марта 2021. Приходько получил 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима с первым годом в тюрьме.
Напомним
Олега Приходька задержали 10 октября 2019. Российская Федеральная служба безопасности обвинила его в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.
16 января стало известно, что Приходько предъявили новое обвинение в “незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств”.
А 5 февраля в адвокат Назим Шейхмамбетов сообщил, что Олега Приходька также обвинили в планировании взрыва в здании генерального консульства России во Львове.
Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по статье “незаконное лишение свободы” из-за ареста активиста в оккупированном Крыму. Олега Приходько приговорили к 5 годам колонии строгого режима и уплате штрафа в размере 110 000 рублей.