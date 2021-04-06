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Засудженого кримчанина Приходька хочуть перевести в інше СІЗО

Засудженого кримчанина Приходька хочуть перевести в інше СІЗО

Київ • УНН

 • 13689 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Проукраїнського активіста із Криму Олега Приходька, який перебуває в російському ув’язненні, хочуть перевести в інше СІЗО, але він відмовляється здати тест на коронавірус. Про це пише УНН з посиланням на "Радіо Свобода".

Деталі

Як повідомив генеральний консул України в російському Ростові-на-Дону Тарас Малишевський після зустрічі з Приходьком, ув’язненого хочуть перевести в інше СІЗО, але він відмовляється здати тест на коронавірус. Відзначається, що переконати Приходька здати тест на коронавірус не вдалося навіть присутністю консула на цій процедурі.

Цитата

“Олега Приходька повинні перевести в інше СІЗО на території Ростовської області, але він відмовляється здати тест на коронавірус, мотивуючи це тим, що обвинувачення проти нього якраз було побудовано на незаконному взятті біоматеріалу, який обманом взяли у нього і нанесли на підкинуту вибухівку, як вважає захист”, — йдеться в повідомленні.

Олег Приходько у Ростовському суді. 3 березня 2021 року. Приходько отримав 5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з першим роком в тюрмі.

Нагадаємо

Олега Приходька затримали 10 жовтня 2019 року. Російська Федеральна служба безпеки звинуватила його в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

16 січня стало відомо, що Приходьку висунули нове звинувачення в “незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв”.

А 5 лютого адвокат Назім Шейхмамбетов повідомив, що Олега Приходька також звинуватили в плануванні вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за статтею “незаконне позбавлення волі” через арешт активіста в окупованому Криму. Олега Приходька засудили до 5 років колонії суворого режиму та сплати штрафу у розмірі 110 тисяч рублів.

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