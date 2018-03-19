Осужденный в Крыму украинец Балух объявил бессрочную голодовку

“Владимир Балух протестует против приговора, который ему вынесли 16 января 2018 г. В данный момент приговор вступил в законную силу. Согласно решению суда, В.Балух должен провести в колонии-поселении 3 года и 5 месяцев. Сегодня, 19 марта 2018 года, украинца должны перевести в одиночную камеру СИЗО, в которой он будет находиться в период голодовки”, — говорится в сообщении.

Также сегодня, в “Раздольненском районном суде” на 15 часов по местному времени назначено заседание, на котором “судья” Татьяна Пыркало будет избирать Балуху меру пресечения уже в рамках другого дела, возбужденного против него по ч.2 ст.321 УК РФ, открытого во время содержания активиста под стражей (Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Информация об этом есть на сайте “суда”.

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Это уголовное дело против украинца завели в августе 2017 года после того, как В.Балух и его адвокат подали жалобу в полицию на незаконные действия начальника Раздольненского ИВС Валерия Ткаченко, который оскорблял и ударил украинца. В ответ Ткаченко подал свою жалобу на украинца. По заявлению Ткаченко Следственный комитет РФ 22 августа 2017 года возбудил уголовное дело против активиста.

По версии следствия, Балух 11 августа 2017 года во время утреннего осмотра камер ИВС в коридоре ударил локтем в живот капитана Валерия Ткаченко, после чего политзаключенный зашел в камеру №2, взял флакон моющего средства и снова ударил начальника ИВС по правой руке.

По информации защиты украинца, начальник ИВС поселка Раздольное Ткаченко сам напал на Балуха, а именно, ударил, оскорблял нецензурной бранью, унижал по национальному признаку. Все это было зафиксировано на видео в ИВС. Однако, по заявлению Балуха, расследование в отношении Ткаченко так и не начали.

Напомним, по первому делу Балуха обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома. Украинец свою вину не признал.