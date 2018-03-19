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Засуджений в Криму українець Балух оголосив безстрокове голодування

Засуджений в Криму українець Балух оголосив безстрокове голодування

Київ • УНН

 • 6209 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Український активіст Володимир Балух, засуджений оккупціонной владою Криму, оголосив безстрокове голодування, протестуючи проти винесеного йому вироку. Про це повідомляє Кримська правозахисна група, передає УНН.

"Володимир Балух протестує проти вироку, який йому винесли 16 січня 2018 року, наразі вирок вступив в законну силу. Згідно з рішенням суду, В.Балух повинен провести в колонії-поселенні 3 роки і 5 місяців. Сьогодні, 19 березня 2018 року, українця мають перевести в одиночну камеру СІЗО, в якій він буде перебувати в період голодування", - йдеться в повідомленні.

Також сьогодні, в "Роздольненському районному суді" на 15 годину за місцевим часом призначено засідання, на якому "суддя" Тетяна Пиркало обиратиме Балуху запобіжний захід уже в рамках іншої справи, порушеної проти нього за ч.2 ст.321 КК РФ, відкритого під час утримання активіста під вартою (Дезорганізація діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства). Інформація про це є на сайті "суду".

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Цю кримінальну справу проти українця завели в серпні 2017 року, після того, як В.Балух і його адвокат подали скаргу в поліцію на незаконні дії начальника Роздольненського ІТТ Валерія Ткаченка, який ображав і вдарив українця. У відповідь Ткаченко подав свою скаргу на українця. За заявою Ткаченка Слідчий комітет РФ 22 серпня 2017 року порушив кримінальну справу проти активіста.

За версією слідства, Балух 11 серпня 2017 року під час ранкового огляду камер ІТТ в коридорі вдарив ліктем в живіт капітана Валерія Ткаченко, після чого політв'язень зайшов в камеру №2, узяв флакон миючого засобу і знову вдарив начальника ІТТ по правій руці.

За інформацією захисту українця, начальник ІТТ селища Роздольне Ткаченко сам напав на Балуха, а саме - вдарив, ображав нецензурною лайкою, принижував за національною ознакою. Все це було зафіксовано на відео в ІТТ. Однак, за заявою Балуха, розслідування стосовено Ткаченко так і не почали.

Нагадаємо, у першій справі Балуха звинуватили в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, які нібито були знайдені на горищі його будинку. Українець свою провину не визнав.

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