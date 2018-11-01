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Осужденный в Беларуси журналист выехал в Украину

Осужденный в Беларуси журналист выехал в Украину

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Белорусский журналист Дмитрий Галка, приговоренный в Беларуси к четырем годам лишения свободы, выехал в Украину. Об этом сообщило Радио Свобода, передает УНН.

"Белорусский журналист Дмитрий Галка, приговоренный в Беларуси к четырем годам лишения свободы в учреждении открытого типа за "нападение на милиционера", выехал в Украину", - говорится в сообщении ресурса.

При этом сам Дмитрий Галка опубликовал в сети Facebook пост, в котором передал привет "с воли". Он отметил, что обвинения против себя считает сфальсифицированными. Свой пост в соцсети он сопроводил снимком, на котором изображен у моря с ребенком, сопроводив его надписью: "этому малышу я пока больше нужен, чем вам".

При этом в издании напомнили, что 25 ноября 2017 года сотрудники милиции, как считает журналист, незаконно ворвались в его минскую квартиру, где без разрешения стали проводить видеосъемку и задержания.

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По словам милиционера Юрия Чиркова, Галка оказывал ему сопротивление, разбил мобильный телефон и дважды ударил. Сам Галка это отрицает и вины не признал.

На Галка начала составили лишь административный протокол за "нецензурную брань на улице", но впоследствии возбудили уголовное дело за "нападение на милиционера" ​​(и уже не на улице, а в квартире). После инцидента Дмитрий Галка с сыном поехали в украинский Мариуполь. 22 апреля 2018 года, при возвращении в Минск, Галку задержали на белорусско-украинской границе.

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17 июля Галка приговорили к четырем годам лишения свободы в учреждении открытого типа. Также суд постановил взыскать с него 850 рублей компенсации для пострадавших. В начале октября суд рассмотрел апелляцию и оставил приговор в силе.

Напомним, летом по Беларуси прокатилась волна арестов среди журналистов. По состоянию на начало августа в Беларуси задержали семерых журналистов портала Tut.by.

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