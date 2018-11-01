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Засуджений у Білорусі журналіст виїхав в Україну

Засуджений у Білорусі журналіст виїхав в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Білоруський журналіст Дмитро Галко, засуджений у Білорусі до чотирьох років обмеження волі, виїхав в Україну. Про це повідомило Радіо Свобода, передає УНН.

"Білоруський журналіст Дмитро Галко, засуджений у Білорусі до чотирьох років обмеження волі в установі відкритого типу за "напад на міліціонера", виїхав в Україну", - йдеться у повідомленні ресурсу.

При цьому сам Дмитро Галко опублікував у мережі Facebook пост, у якому передав привіт "з волі". Він зазначив, що звинувачення проти себе вважає сфальсифікованими. Свій пост в соцмережі він супроводив знімком, на якому зображений поблизу моря з дитиною, супроводивши його написом: "цьому малюкові я поки більше потрібен, ніж вам".

При цьому у виданні нагадали, що 25 листопада 2017 року співробітники міліції, як вважає журналіст, незаконно увірвалися в його мінську квартиру, де без дозволу стали проводити відеозйомку і затримання.

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За словами міліціонера Юрія Чиркова, Галко чинив йому опір, розбив мобільний телефон і двічі вдарив. Сам Галко це заперечує і провини не визнав.

На Галка спершу склали лише адміністративний протокол за "нецензурну лайку на вулиці", але згодом порушили кримінальну справу за "напад на міліціонера" (і вже не на вулиці, а в квартирі). Після інциденту Дмитро Галко з сином поїхали в український Маріуполь. 22 квітня 2018 року, під час повернення до Мінська, Галка затримали на білорусько-українському кордоні.

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17 липня Галка засудили до чотирьох років обмеження волі в установі відкритого типу. Також суд постановив стягнути з нього 850 рублів компенсації для постраждалих. На початку жовтня суд розглянув апеляцію і залишив вирок чинним.

Нагадаємо, влітку по Білорусі прокотилася хвиля арештів серед журналістів. Станом на початок серпня у Білорусі затримали сімох журналістів порталу Tut.by.

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