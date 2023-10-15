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Осудили ХАМАС: страны ЕС приняли совместное заявление по ситуации на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 312326 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Страны-члены ЕС приняли заявление по обострению ситуации на Ближнем Востоке, в котором изложили общую позицию Европейского союза. В заявлении страны ЕС осуждают действия ХАМАС и призывают освободить заложников, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Европейского совета.

Осудили ХАМАС: страны ЕС приняли совместное заявление по ситуации на Ближнем Востоке

Цитата

“Европейский Союз самым решительным образом осуждает ХАМАС и его жестокие и неизбирательные террористические атаки в Израиле и глубоко сожалеет о гибели людей. Террору нет оправдания. Мы решительно подчеркиваем право Израиля защищаться в соответствии с гуманитарным и международным правом перед лицом таких насильственных и неизбирательных нападений. Мы вновь подчеркиваем важность обеспечения защиты всех гражданских лиц в любое время в соответствии с международным гуманитарным правом”, - говорится в совместном заявлении стран ЕС.

Члены Европейского Союза также призвали ХАМАС немедленно освободить всех заложников без каких-либо предварительных условий.

Также в ЕС заявили о готовности продолжать оказывать помощь жителям сектора Газа, гарантируя, что такая помощь не будет злоупотребляться террористическими организациями.

“Мы подчеркиваем необходимость широкого взаимодействия с законными палестинскими властями, а также региональными и международными партнерами, которые могут сыграть положительную роль в предотвращении дальнейшей эскалации”, - отмечается в заявлении.

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Дополнение

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.

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