Засудили ХАМАС: країни ЄС ухвалили спільну заяву щодо ситуації на Близькому Сході
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Країни-члени ЄС ухвалили заяву щодо загострення ситуації на Близькому Сході, у якій виклали спільну позицію Європейського союзу. У заяві країни ЄС засуджують дії ХАМАС та закликають звільнити заручників, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Європейської ради.
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“Європейський Союз найрішучішим чином засуджує ХАМАС та його жорстокі та невибіркові терористичні атаки в Ізраїлі та глибоко шкодує про загибель людей. Терору немає виправдання. Ми рішуче наголошуємо на праві Ізраїлю захищатися відповідно до гуманітарного та міжнародного права перед обличчям таких насильницьких і невибіркових нападів. Ми знову наголошуємо на важливості забезпечення захисту всіх цивільних осіб у будь-який час відповідно до міжнародного гуманітарного права”, - йдеться у спільній заяві країн ЄС.
Члени Європейського Союзу також закликали ХАМАС негайно звільнити всіх заручників без будь-яких попередніх умов.
Також в ЄС заявили про готовність продовжувати надавати допомогу жителям сектора Газа, гарантуючи, що така допомога не буде зловживана терористичними організаціями.
“Ми підкреслюємо необхідність широкої взаємодії з законною палестинською владою, а також регіональними та міжнародними партнерами, які можуть зіграти позитивну роль у запобіганні подальшій ескалації”, - зазначається у заяві.
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Доповнення
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.