Заместителю мэра Днепра предложили уволиться из-за высказываний о статусе украинского языка
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Заместителя городского головы Днепра Светлану Епифанцеву предложили уволить из-за высказываний о статусе государственного языка. Об этом в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает УНН.
"Сообщаю, что заместителю городского головы Светлане Владимировне Епифанцев отныне предложено уволиться за высказывания о статусе государственного языка и нарушение этики государственного служащего", - сообщил Филатов.
Отметим, ранее Епифанцев в своем Facebook заявила, что кинотеатр "Мост Кино" в Днепре закрыли из-за того, что там в показе остались только фильмы на украинском языке.
Напомним, подконтрольная России прокуратура Крыма вызвала для проверки участников Украинского культурного центра.