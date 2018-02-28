Заместителю мэра Днепра предложили уволиться из-за высказываний о статусе украинского языка

"Сообщаю, что заместителю городского головы Светлане Владимировне Епифанцев отныне предложено уволиться за высказывания о статусе государственного языка и нарушение этики государственного служащего", - сообщил Филатов.

Отметим, ранее Епифанцев в своем Facebook заявила, что кинотеатр "Мост Кино" в Днепре закрыли из-за того, что там в показе остались только фильмы на украинском языке.

Напомним, подконтрольная России прокуратура Крыма вызвала для проверки участников Украинского культурного центра.