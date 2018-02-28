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Заступниці мера Дніпра запропонували звільнитися через висловлювання про статус української мови

Київ • УНН

 • 12182 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Заступниці міського голови Дніпра Світлану Епіфанцеву запропонували звільнитися через висловлювання щодо статусу державної мови. Про це у Facebook повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, передає УНН.

"Повідомляю, що заступниці міського голови Світлані Володимирівні Єпіфанцевій відсьогодні запропоновано звільнитися за висловлювання щодо статусу державної мови та порушення етики державного службовця", - повідомив Філатов.

Зазначимо, раніше Епіфанцева в своєму Facebook заявила, що кінотеатр "Мост Кіно" в Дніпрі закрили через те, що там в показі залишись лише фільми українською мовою.

Нагадаємо, підконтрольна Росії прокуратура Криму викликала для перевірки учасників Українського культурного центру.

Українські Національні Новини

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