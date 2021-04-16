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"Заместителю министра дезинформации ДНР" сообщено о подозрении

"Заместителю министра дезинформации ДНР" сообщено о подозрении

Киев  •  УНН

 • 12672 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении "заместителю министра дезинформации" террористической организации "ДНР". Он обвиняется в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Цитата:

"По материалам кибердепартамента Службы безопасности Украины объявлено подозрение так называемому "замминистра информации ДНР". Он обвиняется в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что оперативники и следователи СБ Украины установили, что в качестве "заместителя министра информации" квазигосударственного образования "ДНР" злоумышленник координировал деятельность местных "средств массовой информации". Эти псевдо СМИ действовали на временно оккупированной территории Донецкой области и использовались российскими кураторами для организации и сопровождения информационных операций в ущерб интересам Украины.

"Задокументировано, что "чиновник" лично готовил и распространял через интернет дезинформацию и фейки о нашей стране. Он популяризировал идеи "русского мира"и "Новороссии", призвал к нарушению территориальной целостности и насильственному изменению конституционного строя в Украине", - отмечается в сообщении.

Так, действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Дополнение

Трем сотрудникам так называемого "министерства государственной безопасности ЛНР" оккупационной администрации РФ сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.

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