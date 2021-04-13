Трьом співробітникам так званого "міністерства державної безпеки ЛНР" повідомлено про підозру

Цитата

“За процесуального керівництва прокурорів управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом співробітникам підконтрольного окупаційній адміністрації РФ в Луганській області незаконного збройного формування “міністерство державної безпеки ЛНР”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що їм інкримінується посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України).

Повідомляється, що за даними слідства, мешканець Довжанська (колишній Свердловськ) упродовж 2016-2018 років обіймав посаду “начальника Свердловського міжрайонного відділу МДБ ЛНР”. Він відповідав за координацію дій підрозділу “спецслужби”, займався вербуванням мешканців непідконтрольної органам державної влади території та іншими оперативно-розшуковими заходами.

“Інший підозрюваний — один з „помічників керівника служби прикордонної охорони МДБ ЛНР“. До незаконного збройного формування мешканець Луганська приєднався на початку 2015 року. У його складі дотепер він здійснює захист та охорону кордону окупаційної адміністрації РФ в Луганській області, забезпечує дотримання прикордонного режиму на псевдодержавних пунктах пропуску та бере участь у збройному спротиві звільненню окупованих районів Луганщини та відновленню на цих територіях конституційного ладу”, — зазначається в повідомленні.

Також задокументовано протиправні дії “оперуповноваженого контррозвідувальних операцій МДБ ЛНР”. Мешканець Луганська з квітня 2015 року та до сьогодні проводить оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність у військовій сфері на користь окупаційної адміністрації РФ в Луганській області.

Зауважується, що наразі підозрюваних оголошено у розшук.

Доповнення

На Херсонщині затримали колишнього співробітника “міністерства державної безпеки ЛНР”. Він переїхав на підконтрольну українській владі територію через РФ і працевлаштувався у структуру Міністерства внутрішніх справ.



“Міністру зв’язку та масових комунікацій” окупаційної адміністрації РФ у Луганській області повідомлено про підозру у вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади України.