Бойовик “ЛНР” влаштувався на роботу у сервісний центр МВС: на Херсонщині викрили “перевертня” терористів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. На Херсонщині затримали колишнього співробітника “міністерства державної безпеки ЛНР”. Він переїхав на підконтрольну українській владі територію через РФ і працевлаштувався у структуру Міністерства внутрішніх справ. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГПУ.

Цитата

“За процесуального керівництва прокурорів управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури на Херсонщині затримано колишнього учасника незаконного збройного формування окупаційної адміністрації РФ в Луганській області”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за даними слідства, з грудня 2015 року мешканець Луганська брав участь у протиправній діяльності так званого “міністерства державної безпеки ЛНР” на непідконтрольній органам державної влади території. У складі незаконного збройного формування “оперуповноважений” збирав інформацію про місця дислокації та засоби безпеки адмінбудівель органів державної влади та правоохоронних органів України, займався насадженням антиукраїнської ідеології серед місцевого населення та створював безпечні умови для функціонування окупаційної адміністрації РФ в Луганській області.

“У 2016 році він покинув тимчасово окуповану територію Луганщини через Російську Федерацію, після чого влаштувався адміністратором до одного з територіальних сервісних центрів МВС в Херсонській області. Місцезнаходження особи встановлено співробітниками Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях”, — зазначається в повідомленні.

В ОГПУ повідомляють, що наразі йому повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, участі у діяльності незаконного збройного формування, незаконному придбанні та зберіганні вибухових речовин (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 КК України), а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Доповнення

“Міністру зв’язку та масових комунікацій” окупаційної адміністрації РФ у Луганській області повідомлено про підозру у вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади України.

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