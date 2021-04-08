"Міністру зв’язку та масових комунікацій" окупаційної адміністрації РФ на Луганщині повідомлено про підозру

Цитата

“За процесуального керівництва прокурорів управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру „міністру зв’язку та масових комунікацій“ окупаційної адміністрації Російської Федерації в Луганській області. Йому інкримінується вчинення дій з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за даними слідства, підозрюваний забезпечує нормативно-правове регулювання політики окупаційної адміністрації РФ в Луганській області на непідконтрольній органам державної влади території, комунікацію зі ЗМІ для формування через них у місцевих мешканців ідеології Російської Федерації.

“Наразі він продовжує організовувати роботу „міністерства“ шляхом участі у проведенні нарад у так званих „комітетах“ та „колегіях“, приймає одноособові рішення, обов’язкові для виконання населенням тимчасово окупованої території Луганської області, а також виконує вказівки керівництва так званої „ЛНР“, направлені на загальне функціонування системи так званих „органів влади“ окупаційної адміністрації РФ в Луганській області”, — зазначається в повідомленні.

Також вказується, що наразі підозрюваного оголошено у розшук.

Доповнення

Луганською обласною прокуратурою повідомлено про підозру “депутату народної ради ЛНР” за фактом вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади України.