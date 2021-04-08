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"Министру связи и массовых коммуникаций" оккупационной администрации РФ на Луганщине сообщено о подозрении

"Министру связи и массовых коммуникаций" оккупационной администрации РФ на Луганщине сообщено о подозрении

Киев  •  УНН

 • 12278 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. “Министру связи и массовых коммуникаций” оккупационной администрации РФ в Луганской области сообщено о подозрении в совершении действий, направленных на насильственное изменение, свержению конституционного строя и захвата государственной власти Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора Украины.

Цитата

“Под процессуальным руководством прокуроров управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта, Луганской областной прокуратуры сообщено о подозрении „министру связи и массовых коммуникаций“ оккупационной администрации Российской Федерации в Луганской области. Ему инкриминируется совершение действий в целях насильственного изменения, свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по данным следствия, подозреваемый обеспечивает нормативно-правовое регулирование политики оккупационной администрации РФ в Луганской области на неподконтрольной органам государственной власти территории, коммуникацию со СМИ для формирования из них у местных жителей идеологии Российской Федерации.

“Сейчас он продолжает организовывать работу „министерства“ путем участия в проведении совещаний в так называемых „комитетах“ и „коллегиях“, принимает единоличные решения, обязательные для выполнения населением временно оккупированной территории Луганской области, а также выполняет указания руководства так называемой „ЛНР“, направленные на общее функционирование системы так называемых „органов власти“ оккупационной администрации РФ в Луганской области”, — отмечается в сообщении.

Также указывается, что сейчас подозреваемый объявлен в розыск.

Дополнение

Луганской областной прокуратурой сообщено о подозрении “депутату народного совета ЛНР” по факту совершения действий, направленных на насильственное изменение, свержению конституционного строя и захвата государственной власти Украины.

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