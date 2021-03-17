Псевдодепутату "ЛНР" оголошено про підозру за заклик до повалення державного режиму

Цитата

"За матеріалами слідства, 11 листопада 2018 року мешканка міста Луганськ взяла участь у "чергових виборах голови та депутатів народної ради ЛНР III скликання", які організувала, профінансувала та провела окупаційна адміністрація РФ. У складі незаконно утвореного органу влади – так званої "народної ради" депутат з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади України, зокрема, брала участь у пленарних засіданнях комітетів "народної ради ЛНР", розробляла псевдозаконопроекти та проводила активну роботу з прийому громадян", - йдеться в повідомленні.

Деталі

За процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру "депутату народної ради ЛНР" за фактом вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, порушення територіальної цілісності і недоторканності України (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України).

Додамо

Контррозвідка СБУ на Одещині затримала командира розвідувально-диверсійної групи терористів “ЛНР”, який підозрюється у тому, що, зокрема, у 2014 році брав участь у захопленні управління СБУ в Луганській області.