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Псевдодепутату "ЛНР" объявлено о подозрении за призыв к свержению государственного режима

Псевдодепутату "ЛНР" объявлено о подозрении за призыв к свержению государственного режима

Киев  •  УНН

 • 14667 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Луганской областной прокуратурой сообщено о подозрении "депутату народного совета ЛНР" по факту совершения действий, направленных на насильственное изменение, свержение конституционного строя и захвата государственной власти Украины. Об этом сообщает пресс-служба Луганской прокуратуры, пишет УНН.

Цитата

"За материалами следствия, 11 ноября 2018 года жительница города Луганск приняла участие в "очередных выборах главы и депутатов народного совета ЛНР III созыва", которые организовала, профинансировала и провела оккупационная администрация РФ. В составе незаконно созданного органа власти - так называемого "народного совета" депутат с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти Украины, в частности, принимала участие в пленарных заседаниях комитетов" народного совета ЛНР", разрабатывала псевдозаконопроекты и проводила активную работу по приему граждан", - говорится в сообщении.

Детали

Согласно процессуального руководства управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта, Луганской областной прокуратурой сообщено о подозрении "депутату народного совета ЛНР" по факту совершения действий, направленных на насильственное изменение, свержение конституционного строя и захвата государственной власти, нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Украины (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Добавим

Контрразведка СБУ в Одесской области задержала командира разведывательно-диверсионной группы террористов "ЛНР", который подозревается в том, что, в частности, в 2014 году участвовал в захвате управления СБУ в Луганской области.

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