Боевик "ЛНР" устроился на работу в сервисный центр МВД: в Херсонской области разоблачили "оборотня" террористов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Херсонской области задержали бывшего сотрудника "министерства государственной безопасности ЛНР". Он переехал на подконтрольную украинской власти территорию через РФ и трудоустроился в структуру Министерства внутренних дел. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.
Цитата
“Под процессуальным руководством прокуроров управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта, Луганской областной прокуратуры в Херсонской области задержали бывшего участника незаконного вооруженного формирования оккупационной администрации РФ в Луганской области”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по данным следствия, с декабря 2015 годажитель Луганска участвовал в противоправной деятельности так называемого “министерства государственной безопасности ЛНР” на неподконтрольной органам государственной власти территории. В составе незаконного вооруженного формирования “оперуполномоченный” собирал информацию о местах дислокации и средствах безопасности админзданий органов государственной власти и правоохранительных органов Украины, занимался насаждением антиукраинской идеологии среди местного населения и создавал безопасные условия для функционирования оккупационной администрации РФ в Луганской области.
“В 2016 году он покинул временно оккупированную территорию Луганской области через Российскую Федерацию, после чего устроился администратором в один из территориальных сервисных центров МВД в Херсонской области. Местонахождение личности установлено сотрудниками Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях”, - отмечается в сообщении.
В ОГПУ сообщают, что пока ему сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 УК Украины), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Дополнение
“Министру связи и массовых коммуникаций” оккупационной администрации РФ в Луганской области сообщено о подозрении в совершении действий, направленных на насильственное изменение, свержение конституционного строя и захвата государственной власти Украины.