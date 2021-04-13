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Трем сотрудникам так называемого "министерства государственной безопасности ЛНР" сообщено о подозрении

Трем сотрудникам так называемого "министерства государственной безопасности ЛНР" сообщено о подозрении

Киев  •  УНН

 • 16319 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Трем сотрудникам так называемого “министерства государственной безопасности ЛНР” оккупационной администрации РФ сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

Цитата

“Под процессуальным руководством прокуроров управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта, Луганской областной прокуратуры сообщено о подозрении трем сотрудникам подконтрольного оккупационной администрации РФ в Луганской области незаконного вооруженного формирования “министерство государственной безопасности ЛНР”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что им инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. Ст. 110, ч. 2 ст. 260 УК Украины).

Сообщается, что по данным следствия, житель Должанска (бывший Свердловск) в течение 2016-2018 годов занимал должность “начальника Свердловского межрайонного отдела МГБ ЛНР”. Он отвечал за координацию действий подразделения “спецслужбы”, занимался вербовкой жителей неподконтрольной органам государственной власти территории и другими оперативно-розыскными мероприятиями.

“Другой подозреваемый — один из „помощников руководителя службы пограничной охраны МГБ ЛНР“. К незаконному вооруженному формированию житель Луганска присоединился в начале 2015 года. В его составе до сих пор он осуществляет защиту и охрану границы оккупационной администрации РФ в Луганской области, обеспечивает соблюдение пограничного режима на псевдогосударственных пунктах пропуска и участвует в вооруженном сопротивлении освобождению оккупированных районов Луганской области и восстановлению на этих территориях конституционного строя”, — отмечается в сообщении.

Также задокументированы противоправные действия “оперуполномоченного контрразведывательных операций МГБ ЛНР”. Житель Луганска с апреля 2015 года и до сих пор проводит оперативно-розыскную и контрразведывательную деятельность в военной сфере в пользу оккупационной администрации РФ в Луганской области.

Отмечается, что в настоящее время подозреваемые объявлены в розыск.

Дополнение

В Херсонской области задержали бывшего сотрудника “министерства государственной безопасности ЛНР”. Он переехал на подконтрольную украинской власти территорию через РФ и трудоустроился в структуру Министерства внутренних дел.

“Министру связи и массовых коммуникаций” оккупационной администрации РФ в Луганской области сообщено о подозрении в совершении действий, направленных на насильственное изменение, свержению конституционного строя и захвата государственной власти Украины.

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