Трем сотрудникам так называемого "министерства государственной безопасности ЛНР" сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Трем сотрудникам так называемого “министерства государственной безопасности ЛНР” оккупационной администрации РФ сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служба Луганской областной прокуратуры.
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“Под процессуальным руководством прокуроров управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта, Луганской областной прокуратуры сообщено о подозрении трем сотрудникам подконтрольного оккупационной администрации РФ в Луганской области незаконного вооруженного формирования “министерство государственной безопасности ЛНР”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что им инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. Ст. 110, ч. 2 ст. 260 УК Украины).
Сообщается, что по данным следствия, житель Должанска (бывший Свердловск) в течение 2016-2018 годов занимал должность “начальника Свердловского межрайонного отдела МГБ ЛНР”. Он отвечал за координацию действий подразделения “спецслужбы”, занимался вербовкой жителей неподконтрольной органам государственной власти территории и другими оперативно-розыскными мероприятиями.
“Другой подозреваемый — один из „помощников руководителя службы пограничной охраны МГБ ЛНР“. К незаконному вооруженному формированию житель Луганска присоединился в начале 2015 года. В его составе до сих пор он осуществляет защиту и охрану границы оккупационной администрации РФ в Луганской области, обеспечивает соблюдение пограничного режима на псевдогосударственных пунктах пропуска и участвует в вооруженном сопротивлении освобождению оккупированных районов Луганской области и восстановлению на этих территориях конституционного строя”, — отмечается в сообщении.
Также задокументированы противоправные действия “оперуполномоченного контрразведывательных операций МГБ ЛНР”. Житель Луганска с апреля 2015 года и до сих пор проводит оперативно-розыскную и контрразведывательную деятельность в военной сфере в пользу оккупационной администрации РФ в Луганской области.
Отмечается, что в настоящее время подозреваемые объявлены в розыск.
Дополнение
В Херсонской области задержали бывшего сотрудника “министерства государственной безопасности ЛНР”. Он переехал на подконтрольную украинской власти территорию через РФ и трудоустроился в структуру Министерства внутренних дел.
“Министру связи и массовых коммуникаций” оккупационной администрации РФ в Луганской области сообщено о подозрении в совершении действий, направленных на насильственное изменение, свержению конституционного строя и захвата государственной власти Украины.