"Заступнику міністра дезінформації ДНР" повідомлено про підозру

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"За матеріалами кібердепартаменту Служби безпеки України оголошено підозру так званому "заступнику міністра інформації ДНР". Він обвинувачується у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки України", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що оперативники і слідчі СБ України встановили, що на посаді "заступника міністра інформації" квазідержавного утворення "ДНР" зловмисник координував діяльність місцевих "засобів масової інформації". Ці псевдо ЗМІ діяли на тимчасово окупованій території Донецької області і використовувалися російськими кураторами для організації та супроводження інформаційних операцій на шкоду інтересам України.

"Задокументовано, що "посадовець" особисто готував і розповсюджував через інтернет дезінформацію та фейки про нашу країну. Він популяризував ідеї "руського миру" і "новоросії", закликав до порушення територіальної цілісності та насильницької зміни конституційного ладу в Україні", - зазначається в повідомленні.

Так, дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

Доповнення

Трьом співробітникам так званого “міністерства державної безпеки ЛНР” окупаційної адміністрації РФ повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань.



