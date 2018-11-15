Заместителем мэра Киева стал Владимир Слончак
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Председатель Наблюдательного совета "Киевгорстроя" Владимир Слончак стал заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам самоуправления, передает УНН.
Соответствующее решение принято на сессии Киевсовета 15 ноября. Кандидатуру Владимира Слончака поддержали 94 депутата.
Кроме должности председателя наблюдательного совета холдинговой компании (занимает с 2015 года), Владимир Слончак до сегодняшнего дня также возглавлял управление правового обеспечения Киевсовета.
В "Киевгорстрое" приветствовали такое решение.
Также заместителем мэра была назначена Марина Хонда, которая возглавляет департамент общественных коммуникаций.
Как сообщал УНН, заместителем госсекретаря Кабмина назначили Геннадия Плиса.