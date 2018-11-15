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Заступником мера Києва став Володимир Слончак

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Голова Наглядової ради “Київміськбуду” Володимир Слончак став заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань самоуправління, передає УНН.

Відповідне рішення ухвалено на сесії Київради 15 листопада. Кандидатуру Володимира Слончака підтримали 94 депутати.

Окрім посади голови наглядової ради холдингової компанії (обіймає з 2015 року), Володимир Слончак до сьогоднішнього дня також очолював управління правового забезпечення Київради.

У “Київміськбуді” привітали таке рішення.

Також заступником мера була призначена Марина Хонда, яка очолює департамент суспільних комунікацій.

Як повідомляв УНН, заступником держсекретаря Кабміну призначили Геннадія Пліса.

Українські Національні Новини

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