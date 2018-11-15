Заступником мера Києва став Володимир Слончак
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Голова Наглядової ради “Київміськбуду” Володимир Слончак став заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань самоуправління, передає УНН.
Відповідне рішення ухвалено на сесії Київради 15 листопада. Кандидатуру Володимира Слончака підтримали 94 депутати.
Окрім посади голови наглядової ради холдингової компанії (обіймає з 2015 року), Володимир Слончак до сьогоднішнього дня також очолював управління правового забезпечення Київради.
У “Київміськбуді” привітали таке рішення.
Також заступником мера була призначена Марина Хонда, яка очолює департамент суспільних комунікацій.
Як повідомляв УНН, заступником держсекретаря Кабміну призначили Геннадія Пліса.